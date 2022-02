Usunięty zostanie wymóg wykorzystania części rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, jeśli rodzic w ogóle chce mieć do niego prawo (obecnie tylko 16 tygodni z 32-tygodniowego wymiaru można wykorzystać w późniejszym terminie). Zniknie też warunek, zgodnie z którym każda z części takiego urlopu - co do zasady - nie może być krótsza niż 8 tygodni. Pracownik będzie mógł zdecydować, że wybiera np. 3 tygodnie urlopu rodzicielskiego , gdy dziecko ma trafić pierwszy raz do przedszkola, a rok później - np. 12 tygodni (bo podopieczny wymaga szczególnej opieki, np. z przyczyn zdrowotnych).