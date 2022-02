Eksperci podkreślają, że nowe przepisy rozszerzają zakres formalnej informacji o warunkach zatrudnienia, jakie należy przekazywać zatrudnionym, ale nie uwzględniają dotychczasowej praktyki i wymogów wynikających pośrednio z obecnych przepisów. Dla przykładu firmy muszą tworzyć harmonogramy pracy i informować o nich podwładnych, więc już teraz znają oni zasady przechodzenia ze zmiany na zmianę (bez konieczności dodatkowego informowania o tym, co przewiduje projekt nowelizacji). Nie chodzi jednak tylko o dublowanie przepisów. Projekt nie precyzuje też nowych obowiązków, np. w zakresie informowania pracownika o prawie do szkoleń zapewnianych przez firmę, w szczególności o liczbie przysługujących dni dokształcania w roku kalendarzowym oraz o polityce szkoleniowej pracodawcy. Pojawia się pytanie, czy to oznacza wymóg oferowania dokształcania (skoro firma ma wskazywać liczbę dni, które będą na to poświęcone). Pojęcie „polityka szkoleniowa” jest z kolei niejasne i będzie budzić wątpliwości w praktyce. Projektowane przepisy przewidują też, że jeśli obowiązek szkolenia będzie wynikał z przepisów, w tym wewnątrzzakładowych, albo z umowy o pracę, to firma pokryje jego koszty i ma się ono odbyć – w miarę możliwości – w godzinach pracy (jeśli odbędzie się po przekroczeniu dniówki, to trzeba będzie zapłacić za ten czas). Czy to oznacza, że przedsiębiorca ma opłacać koszty np. uzyskiwania uprawnień zawodowych (np. przez elektryka)?