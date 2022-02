Ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł co miesiąc składać do PFRON wniosek o przekazanie kwoty w wysokości iloczynu stanu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i 4 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę. Przepisy przyjęte przez Sejm wskazywały, że wzór wniosku zostanie określony przez ministra rodziny i polityki społecznej i opublikowany na stronie BIP resortu. Jednak Senat uznał, że to, jak ma wyglądać formularz, powinno określać rozporządzenie ministra i przegłosował taką poprawkę.