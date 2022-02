Projektowane rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich prowadzonych w celu wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W większości powiela przepisy już obowiązujące (które zachowają moc do czasu wejścia w życie nowych), a jedną z nielicznych, ale istotnych zmian w stosunku do stanu obecnego, jest rezygnacja z rejonizacji w przypadku np. osób ubiegających się o przywrócenie prawa jazdy, cofniętego ze względu na stan zdrowia lub z powodu prowadzenia w stanie nietrzeźwości.