Obejmują one m.in. obowiązek wypłacania kierowcom podlegającym zasadom delegowania w danym państwie członkowskim UE wynagrodzenia adekwatnego do tego, jakie otrzymują kierowcy zatrudnieni w tym kraju. Jednocześnie wprowadzono zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców wykonujących niektóre przewozy międzynarodowe (przede wszystkim są to przewozy dwustronne i przewozy tranzytowe). Tego dnia również wprowadzono uproszczone zasad zgłaszania kierowców jako pracowników delegowanych i objętych zasadami delegowania w danym państwie członkowskim UE – w praktyce oznacza to konieczność zgłaszania każdego kierowcy objętego delegowaniem w transporcie międzynarodowym na specjalnej platformie w unijnym systemie IMI (ang. Internal Market Information System). Z kolei kierowcy od tego dnia muszą pamiętać o rejestrowaniu każdego przekroczenia granic w tachografie cyfrowym.