Przepisy mają charakter porządkujący, m.in. przerzuca się obowiązek przekazywania rocznych informacji o realizacji programów na podmioty zarządzające. Przypomnijmy, do tej pory zobowiązani do tego byli pracodawcy, jednak – jak wskazywali eksperci – ten mechanizm się nie sprawdził. W zamian podmioty zatrudniające będą musiały dwa razy do roku – kolejno do 31 stycznia i 31 lipca, składać do Państwowego Funduszu Rozwoju oświadczenia na temat liczby uczestników PPE oraz ogólnej liczby zatrudnianych pracowników.