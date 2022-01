O problemie, jaki mają niektóre firmy, pisaliśmy w DGP w ubiegłym tygodniu („Polski Ład a dopłaty do pensji. PFRON wyjaśnia”, DGP nr 11/22). Dotyczy on tych pracodawców, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacili pracownikom w styczniu, gdy zastosowanie miały już przepisy podatkowe Polskiego Ładu. Były one niższe nawet o kilkaset złotych, dlatego minister finansów wydał rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28), który zobowiązał zakłady pracy do ponownego przeliczenia wynagrodzeń i wypłacenia wyrównania.