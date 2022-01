Aby do tego nie doszło, rząd przygotował zmianę przepisów , która jest zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje ona wprowadzenie rozwiązania, które ma rekompensować pracodawcom niższe wpływy na ZFRON i ZFA. Będzie ono polegać na tym, że będą oni co miesiąc składać do PFRON wniosek o przyznanie środków – w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wniosek. Jego wzór określi minister rodziny i polityki społecznej. PFRON będzie miał 14 dni od otrzymania wniosku na przekazanie pieniędzy na konto ZFRON lub ZFA w kwocie będącej iloczynem liczby niepełnosprawnych pracowników oraz 4 proc. najniższej pensji. Co roku na wypłatę rekompensat PFRON ma przeznaczać 150 mln zł.