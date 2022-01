Analogiczny zapis znalazł się też w obywatelskim projekcie w sprawie emerytur stażowych, który wpłynął do Sejmu kilka miesięcy przed prezydenckim. Odmiennie reguluje on jednak kwestię stażu. Zakłada, że uprawnione do świadczenia byłyby kobiety , które wykażą 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, i mężczyźni z 40-letnim stażem. Spotkał się on z przychylnością związków zawodowych, czego nie da się powiedzieć o projekcie prezydenckim. NSZZ „Solidarność” (która koordynowała zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską) traktuje go jak spóźnioną próbę realizacji porozumienia, które Andrzej Duda zawarł ze związkiem, i wylicza jego wady. Negatywnie ocenia m.in. długość stażu. Uważa, że zastosowanie tak długich okresów (składkowych i nieskładkowych) spowoduje, że rozwiązanie będzie pustym aktem. Postuluje więc pozostanie przy propozycji obywatelskiej.