Podobnie jak dotychczas do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej. To, co uległo zmianie, to sposób otwierania kolejnego okresu zasiłkowego. Od 1 stycznia 2022 r. do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Ustawodawca zastrzega jednak, że zasady nie dotyczą absencji występujących w czasie ciąży - do okresu zasiłkowego nie wlicza się więc okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży (art. 9 ustawy zasiłkowej). W takim przypadku otwierany jest nowy 270-dniowy okres zasiłkowy.