Sposób zatrudniania członków zarządu zawsze wywoływał dyskusje, bo w zależności od tego, na jakiej podstawie wypłacano im wynagrodzenie, mogło być ono różnie oskładkowane. W ostatnich tygodniach dyskusje ożyły, bo za sprawą Polskiego Ładu - zgodnie z nowym przepisem, dodanym do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składką zdrowotną zostały objęte osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (art. 66 ust. 1 pkt 35a). Zarówno członkowie zarządu, jak i same spółki zaczęli szukać sposobu na uniknięcie opłacania tej składki. A patentem na to, o którym ostatnio zrobiło się głośno, jest wykorzystanie art. 176 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Wynika z niego, że jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. A wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Przy czym wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.