Jednak z informacji DGP wynika, że jeszcze w grudniu, przed wejściem w życie nowych regulacji Wąsik informował premiera Mateusza Morawieckiego, iż nowe przepisy oznaczają mniejsze wypłaty dla wielu funkcjonariuszy. To było pokłosie spotkania ze związkowcami. – O tym, że pensje będą niższe, poinformowałem ministra Wąsika jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i on zapewnił, że sprawą się zajmie – mówi Rafał Jankowski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Jednak po otrzymaniu tych danych i premier, i jego otoczenie nie zdecydowali się na żadne działania, które pozwoliłyby uniknąć chaosu z wypłatami i mniejszych przelewów dla funkcjonariuszy państwa. – Do dzisiaj zostały wypłacone wszelkie wyrównania – powiedział nam wczoraj Maciej Wąsik, ale nie chciał rozmawiać o tym, co się działo w grudniu.

Podobne kłopoty mieli również nauczyciele i pracownicy przedszkoli. „Połączenie ograniczenia możliwości zmniejszania zaliczki na podatek tylko i wyłącznie do jednego stosunku pracy z pozbawieniem pracowników przez tzw. Polski Ład prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku skutkowało tym, iż wynagrodzenia wypłacone przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe na początku stycznia 2022 r. były niższe od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych miesięcznie w odniesieniu do wynagrodzeń z grudnia 2021 r.” – informował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zwroty zaliczek mają dotyczyć także tej grupy zawodowej, a Ministerstwo Edukacji i Nauki twierdzi, że „dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne”.