PFRON podkreśla, że aparat słuchowy spełnia przesłanki do uznania go za wyrób medyczny w myśl ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1565). Tym samym pierwszy warunek wynikający z par. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c rozporządzenia został spełniony. Aparat słuchowy spełnia też drugi z wymogów wskazanych w przepisie, bo jest urządzeniem ułatwiającym osobom z zaburzeniem słuchu wykonywanie czynności życiowych. Służy też rehabilitacji zawodowej i społecznej, likwidując bariery w komunikowaniu się. Konieczność zakupu aparatów słuchowych potwierdza zaświadczenie od lekarza. PFRON zwraca uwagę, że jeżeli zakup został częściowo sfinansowany ze środków NFZ, pracodawca może dofinansować pracownikowi jedynie różnicę między ceną aparatu a kwotą pokrytą przez NFZ