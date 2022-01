Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, odnosząc się do zmian w przepisach, zaznaczył, że znowelizowana ustawa o cudzoziemcach zawiera szereg ułatwień dla obcokrajowców migrujących do Polski w celu podejmowania pracy. Dodał, że przepisy wprowadzają uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Poszerzają także katalog okoliczności niewymagających zmiany tego zezwolenia.

"Ustawa wprowadza bardzo ważną zmianę, z której skorzystają przede wszystkim polscy pracodawcy, dotyczącą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy z 6 do 24 miesięcy. Ta modyfikacja będzie niewątpliwie istotna dla obywateli Ukrainy, najliczniejszej grupy obcokrajowców na polskim rynku pracy. Podejmowanie pracy na podstawie wspomnianych oświadczeń jest najpopularniejszą ścieżką zatrudniania obcokrajowców w Polsce" - podkreślił szef UdSC Jarosław Szajner.

Zaznaczył, że nowela umożliwia ponadto specjalny, uproszczony tryb zakończenia postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które zostały rozpoczęte przed 1 stycznia 2021 r. i nie zostały zakończone do dnia wejścia w życie ustawy.

"Rozwiązanie to ma na celu sprawnie zakończyć toczące się postępowania i zniwelować większość zaległości, które powstały w ostatnich latach w związku z rosnącą liczbą prowadzonych spraw oraz pandemią COVID-19" - zaznaczył.

Szajner poinformował, że w ubiegłym roku urzędy wojewódzkie wydały o 30 proc. więcej decyzji dotyczących zezwoleń na pobyt w porównaniu do 2020 r. "Liczę, że znowelizowane przepisy przyczynią się do dalszego usprawniania prowadzonych postępowań z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców - z korzyścią dla klientów urzędów, a przede wszystkim polskiej gospodarki" - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw 14 stycznia została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Celem regulacji jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Nowe przepisy mają także poprawić inne obowiązujące rozwiązania w sprawach cudzoziemców, w tym w kwestii postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Proponuje się również skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości trwania postępowań.

Kolejna zmiana ma przyspieszyć uzyskanie zezwolenia dla cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Zgodnie z przepisami noweli wykaz przedsiębiorców w drodze rozporządzenia określi minister właściwy ds. gospodarki. Wojewoda, rozpatrując wnioski o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uwzględniał pierwszeństwo cudzoziemców mających pracować u przedsiębiorców, którzy znajdą się w tym wykazie.

Nowelizacja zakłada również ułatwienie wnioskowania o Kartę Polaka. Po jednej ze zmian wśród dowodów, które mogą potwierdzić spełnienie warunków do otrzymania tego dokumentu, znajdą się Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy.

Ponadto nowela wprowadzi przepis do ustawy o repatriacji, który upoważni Radę Ministrów do określenia w rozporządzeniu jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, których mieszkańcom może być wydana wiza krajowa w celu repatriacji.

Regulacja zakłada też wprowadzenie zmian dotyczących postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy.

Inne wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy; skrócenia terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych, tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego - z 60 do 30 dni; uporządkowania przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.

Inna ze zmian dotyczy wprowadzenia przepisów – w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych – zgodnie, z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowe przepisy wejdą w życie 29 stycznia.

Autor: Marcin Chomiuk