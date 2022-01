Test diagnostyczny, któremu podda się pracownik na żądanie pracodawcy, ma być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed okazaniem wyniku szefowi

Projekt nie precyzuje terminu dokonania testu na żądanie zatrudniającego. Zwłoka w tym zakresie może doprowadzić do znacznego osłabienia prawa firm do weryfikacji statusu zdrowotnego zatrudnionych (zwłaszcza w powiązaniu z ewentualną niższą dostępnością bezpłatnych testów w miejscu, w którym funkcjonuje firma). Dlatego eksperci rekomendują doprecyzowanie przepisu („Pracownik jest uprawniony do nieodpłatnego i niezwłocznego wykonania testu diagnostycznego”). – Choć termin „niezwłocznie” ma charakter niedookreślony, to będzie wywoływać roszczenie, aby test został wykonany najszybciej, jak to możliwe – wskazuje Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Z drugiej strony przedstawiciele związków zawodowych wskazują na inne wątpliwości związane z brakiem dookreślenia omawianego terminu. Ich zdaniem wskazany w projekcie wymóg przekazywania informacji o teście na każde żądanie pracodawcy oznacza, że pracownik może być zmuszony do testowania co dwa dni (z uwagi na wymóg, że test ma być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed okazaniem zatrudniającemu).