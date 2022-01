- Jest to całkiem spora grupa firm, w których trzeba teraz zmieniać systemy informatyczne do wyliczenia brakujących kwot do wynagrodzeń pracowników. To wymaga czasu, zwłaszcza że przepisy rozporządzenia określające, jak należy to robić, budzą wątpliwości - mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.org.