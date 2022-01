Jej wprowadzenie wymusiło ustanowienie przez rząd w połowie grudnia ub.r. kolejnych obo strzeń. W ten sposób chciał zapanować nad wzrostem zakażeń koronawirusem. Najpoważniejsze restrykcje dotknęły dyskoteki oraz kluby nocne i inne miejsca, w których można tańczyć (z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych). Przynajmniej do 31 stycznia mają pozostawać bowiem zamknięte. Działalność takich miejsc obejmuje trzy kody PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z.

W przypadku dodatkowego postojowego należy jeszcze wykazać przestój w prowadzeniu firmy z powodu COVID-19 oraz odpowiedni spadek przychodów. Jaki? Przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo we wrześniu 2020 r. lub w lutym 2020 r.