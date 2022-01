Nowe przepisy są wprowadzane w związku z nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2021 r. poz. 1891; wejdzie w życie 1 lutego 2022 r.). Doprecyzowała ona niektóre wyjątki od zakazu handlu. Chodzi o sklepy mające status placówki pocztowej oraz m.in. piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, kioski, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami. Jeśli pracownicy mają wykonywać obowiązki w niedzielę, właściciele tych obiektów będą musieli wykazać, że co najmniej 40 proc. przychodów osiągnęli z przeważającej działalności, czyli np. placówka pocztowa – z odbioru przesyłek (lub innych usług pocztowych), piekarnia – ze sprzedaży pieczywa, kwiaciarnia – ze sprzedaży kwiatów itd. Zostaną więc zobowiązani do prowadzenia podwójnej ewidencji (z podziałem na przychody z przeważającej i pozostałej działalności). Wspomniane rozporządzenie określi szczegółowe zasady jej tworzenia.

Zgodnie z projektem ewidencja ma być prowadzona w porządku chronologicznym, w postaci papierowej lub elektronicznej (w tym drugim przypadku ma być tworzona w sposób umożliwiający wydruk wraz z korektami oraz datami ich dokonania). Trzeba będzie uwzględniać w niej m.in. datę albo okres uzyskania przychodu, numer dokumentu będącego podstawą wpisu oraz oddzielnie przychody z przeważającej i pozostałej działalności oraz ogółem (a także udział procentowy przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem; wzór ewidencji będzie dołączony do rozporządzenia). Same wpisy mają być dokonywane głównie na podstawie danych z raportów fiskalnych (dobowych lub miesięcznych) skorygowanych o kwoty np. zwrotów i uznanych reklamacji. Ten wymóg trzeba będzie zrealizować do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.