Problematyczną kwestią dla zespołów powypadkowych może okazać się zwłaszcza ustalenie urazu, jaki został odniesiony przez poszkodowanego, oraz jego ocena. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie wypadkowej uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. W typowych przypadkach wiedza pracodawcy, poszkodowanego, jak również członków zespołu powypadkowego, dotycząca funkcjonowania tkanek oraz narządów ma charakter podstawowy i w dużej części niewystarczający na potrzeby postępowania powypadkowego. I chociaż nie mają oni problemu z oceną na podstawowym poziomie, czy uraz wystąpił, czy nie (np. gdy doszło do skaleczenia, oparzenia), to jednak w części przypadków taka ocena wykracza poza kompetencje zespołu powypadkowego. Chodzi o sytuacje, w których urazu nie widać na pierwszy rzut oka. Poprzestanie wyłącznie na oględzinach zewnętrznych poszkodowanego, w tym zapewnieniach o dobrym samopoczuciu, jest niewystarczające na potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego. [przykład]

przykład

W powyższym przypadku doszło do powstania urazu wewnętrznego, który mógł zostać zidentyfikowany dopiero z wykorzystaniem sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu placówki medycznej. Gdyby poprzestać wyłącznie na oględzinach zewnętrznych poszkodowanego, zespół powypadkowy mógłby dojść do wniosku, że pracownik nie odniósł żadnych obrażeń i tym samym nie ma podstaw do kwalifikowania zdarzenia w kategoriach wypadku przy pracy.

Medyczna ocena urazu na potrzeby postępowania powypadkowego nie została pozostawiona w gestii zespołu powypadkowego. Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wynika, że niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. Oznacza to, że jeśli zespół powypadkowy poprzestaje wyłącznie na własnych ustaleniach dokonanych bezpośrednio po wypadku, nie zasięgając opinii lekarza, popełnia błąd.

Także więc w opisywanej sytuacji zespół powypadkowy zdecydowanie powinien zasięgnąć opinii lekarza. Przy pracach transportowych zdarza się, że pracownik zostaje przygnieciony albo uderzony czymś, a skutki taki wypadków bywają mniej oczywiste. W sytuacji gdy w wyniku wypadku powstaje np. siniak, nie następuje z reguły to niezwłocznie tego samego dnia. Jak najbardziej istnieje podstawa do oceniania siniaka w kategoriach urazu, ponieważ tworzą się one w sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych i przedostania się krwi do tkanek. Jednak gdy jedynym objawem, który można zdiagnozować, jest ból, wówczas o urazie nie można mówić. Ból oczywiście może towarzyszyć urazowi, jednak sam w sobie urazem nie jest. Gdy konsultacja lekarska wykaże, że dolegliwościom bólowym zgłaszanym przez pracownika po wypadku nie towarzyszy uraz w postaci uszkodzenia tkanek lub narządów, nie będzie podstaw do kwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy.