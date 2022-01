Pomocny w ocenie opisanej sytuacji może być wyrok Sądu Rejonowego w Puławach z 2 czerwca 2017 r., sygn. akt IV P 16/17. W wyroku tym w zbliżonym stanie faktycznym m.in. wskazano, że odprawa przysługująca pracownikowi na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie jest wynagrodzeniem za pracę, ale świadczeniem ze stosunku pracy. Jego charakter jest rodzajowo zbliżony do wynagrodzenia, ponieważ prawo do odprawy nie zależy od ilości i jakości wykonanej pracy. Zatem dopuszczalne jest posiłkowe stosowanie w tym zakresie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia, a w szczególności art. 86 kodeksu pracy. Pracodawca powinien więc wypłacić odprawę w tym samym terminie co wynagrodzenie, czyli w terminie określonym w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Sąd wskazał, że „skoro stosunek pracy łączący powódkę z pozwanym pracodawcą rozwiązał się w 31 grudnia, to od dnia następującego po dniu ustania stosunku pracy, tj. od 1 stycznia, powstał po stronie pozwanej spółki obowiązek wypłaty powódce odprawy”. Sąd podkreślił, że wypłata odprawy powinna nastąpić nawet bez wniosku pracownika. Przypomniano także, że wypłata odprawy była ustawowym obowiązkiem pracodawcy, który złożył jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy łączącego strony, a powód musiał zaakceptować taką decyzję pracodawcy i odejść z pracy. Dalej dodano, że skutkiem takiej decyzji jest wypłata odprawy i pracodawca, podejmując decyzję o przeprowadzeniu redukcji zatrudnienia ‒ w następstwie trudnej sytuacji ekonomicznej spółki ‒ powinien przy podejmowaniu takiej decyzji wziąć również pod uwagę konieczność zabezpieczenia środków na odprawy. Finalnie sąd zasądził od pracodawcy na rzecz byłego pracownika kwotę stanowiącą równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia tego pracownika.