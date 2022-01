Powiedziała, że co do zasady nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na sytuację zatrudnionych (bo dyrektywa ureguluje niejasny status prawny zarobkujących za pośrednictwem aplikacji i zapewni im bezpieczeństwo socjalne). Z szacunków wynika, że obecnie zarobkuje w ten sposób ok. 180 tys. osób. Co dziesiąta dzięki zmianom prawa otrzyma etat (w rezultacie wprowadzenia domniemania). – W niektórych przypadkach nowe przepisy mogą jednak wpłynąć na elastyczność pracy osób podejmujących takie zatrudnienie i przełożyć się na obniżenie wynagrodzenia z uwagi na to, że platformy mogą podejmować próby zrekompensowania wyższych kosztów działalności, jakie wiązałyby się z wprowadzeniem dyrektywy – podsumowała wiceminister.