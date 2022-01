Jednym z takich aktów jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa. Zakłada on, że komendant CBZC będzie mógł zostać upoważniony przez komendanta głównego policji do oceny, czy podlegli mu funkcjonariusze mają predyspozycje do pełnienia służby za granicą w kontyngencie policyjnym, a także będzie uprawniony do delegowania, przedłużania czasu delegowania oraz odwoływania z delegowania policjantów służby zwalczania cyberprzestępczości.