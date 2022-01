Na takim samym stanowisku stanął Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z 3 października 2014 r. w sprawie o sygn. akt IV Pa 66/14. Sąd stwierdził, że badanie tego, czy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzasadnione lub nie, jest bezprzedmiotowe, bo ustawa z takim ustaleniem nie wiąże żadnego skutku. W cytowanym orzeczeniu SO powołał się na wyrok SN z 4 marca 1999 r. w sprawie o sygn. akt I PKN 607/98, w którym sąd stwierdził, że konsekwencją unormowania przewidzianego w art. 50 par. 3 k.p. jest z jednej strony zwolnienie pracodawcy z obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na czas określony, z drugiej zaś bezprzedmiotowość badania w postępowaniu sądowym, czy ta przyczyna istnieje i jest uzasadniona. Z art. 30 par. 4 k.p. wynika jednoznacznie, że tylko oświadczenie pracodawcy o wypowiadaniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno wskazywać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Oznacza to, że pracodawca nie miał prawnego obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, sąd rozpoznający sprawę nie był zaś zobowiązany do przeprowadzenia postępowania dowodowego – bez względu na to, czy przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę była zasadna.

SO w Gliwicach w wyroku z 3 grudnia 2020 r., sygn. akt VIII Pa 82/20, uznał, że pracodawca może w każdym momencie wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony. To, że pracodawca – zbędnie – podał przyczynę wypowiedzenia, z którą pracownik się nie zgadza, nie oznacza, że samo wypowiedzenie narusza zasady współżycia społecznego lub może być uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa . Sąd nie ocenił więc przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, bo pracodawca nie miał obowiązku jej wskazywania w wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie musi być uzasadnione, a więc może nastąpić z jakiejkolwiek przyczyny. W konsekwencji pracownik zwolniony za wypowiedzeniem nie może domagać się przywrócenia do pracy lub odszkodowania z powodu niedostatecznego uzasadnienia wypowiedzenia.

Ponadto, poza negatywnymi przesłankami wypowiedzenia umowy, można znaleźć w judykaturze wyroki piętnujące nadużycie prawa przy wypowiedzeniu terminowej umowy i dopuszczające prawo sądu do oceny terminowej umowy o pracę co do zgodności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.). SN w wyroku z 5 grudnia 2007 r., sygn. akt II PK 122/2007, wyraził pogląd, że brak ustawowego wymogu uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony nie oznacza, że sąd pracy w żadnej sytuacji nie jest uprawniony do oceny przyczyn wypowiedzenia przez pracodawcę takiej umowy, a pracownik pozbawiony jest w tym zakresie ochrony. Zawsze bowiem możliwe jest stwierdzenie, że wykonanie przez pracodawcę prawa podmiotowego (wypowiedzenie umowy) stanowiło jego nadużycie ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.).

Z kolei w wyroku z 19 lipca 1984 r., sygn. akt I PRN 98/84, SN przyjął, że art. 8 k.p. może mieć zastosowanie przy naruszającym zasady współżycia społecznego wypowiedzeniu terminowych umów o pracę, do których art. 45 k.p. nie ma zastosowania. Podobne stanowisko zaprezentowane zostało także w wyroku z 8 grudnia 2005 r., sygn. akt I PK 103/05 (OSNP 2006 nr 21‒22, poz. 321), w którego tezie SN stwierdził m.in., że sąd pracy może oceniać wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny co do jego zgodności z zasadami współżycia społecznego lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa (art. 8 k.p.).

Konkludując, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony powinien być traktowany w odniesieniu do uzasadnienia wypowiedzenia tak jak pracownik wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony często mają te same obowiązki, ten sam zakres czynności. Mają ten sam status pracownika, świadczą bowiem pracę w ramach stosunku pracy. Tym, co jednak ich odróżnia i różnicuje ich status pracowniczy, jest okoliczność, że jeden w sytuacji, gdy zostanie z nim rozwiązana umowę o pracę, będzie znał przyczynę jej wypowiedzenia i będzie mógł ją kwestionować przed sądem, a ten drugi, zatrudniony na podstawie umowy terminowej, nie dowie się, dlaczego utracił pracę. Może to prowadzić do sytuacji, w której pracodawca może kalkulować, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może wnieść odwołanie do sądu pracy i kwestionować zasadność wypowiedzenia, rozwiąże więc stosunek pracy z tym, który świadczy pracę na podstawie umowy terminowej, choćby ten był lepszym pracownikiem, bo nie może on kwestionować zasadności wypowiedzenia (co do zasady).