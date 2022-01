Podczas wtorkowej konferencji dotyczącej budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej wiceszef MSWiA został zapytany o skutek Polskiego Ładu do pensji policyjnych, o których napisał portal RMF24.pl. Według portalu zapowiadane na ten rok podwyżki w wysokości 500 zł zostaną skonsumowane przez Polski Ład. "Materiał w RMF FM został skonstruowany wadliwie, bo dawał do zrozumienia, że zostały przydzielone podwyżki wynegocjowane ze związkami zawodowymi i Polski Ład je skonsumował. To nieprawda" - powiedział Maciej Wąsik.

"Podwyżki jeszcze nie zostały przyznane funkcjonariuszom. Ja przypomnę, że zawarliśmy porozumienia ze związkami zawodowymi jesienią zeszłego roku. Na mocy tych porozumień obiecaliśmy, że będzie średnio podwyżka 500 złotych od pierwszego stycznia na etat funkcjonariusza. I taka podwyżka będzie" - tłumaczył wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

"Natomiast musi wejść w życie budżet, musimy skonstruować akty normatywne niższego rodzaju, czyli rozporządzenia, które tę podwyżkę wprowadzą prawdopodobnie w lutym ze skutkiem od pierwszego stycznia" - zaznaczył.

Wskazał, że ministerstwo prowadzi dialog ze związkowcami, którzy zauważyli, że jest pewna grupa funkcjonariuszy, która może dostać w pierwszych wypłatach niższe uposażenie. "Jako obóz polityczny zadeklarowaliśmy się, że ci którzy zarabiają do 130 tys. złotych zyskają albo nie stracą na Polskim Ładzie. Tak także będzie w służbach mundurowych i te nieduże wyrównania zrobimy tak, żeby nie było takiego odczucia, że Polski Ład kogoś krzywdzi" - powiedział.

"Nikt w służbach mundurowych, kto zarabia poniżej 130 tys. złotych rocznie nie straci na Polskim Ładzie. Zyska, albo będzie to dla niego obojętne" - zapewnił.(PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

bf/ mark/