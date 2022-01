Wiele wskazuje, że skuteczność planowanych rozwiązań będzie zależeć od postawy samych firm. - Projekt został sformułowany na zasadzie: „wprowadźmy dość ograniczone, ogólne rozwiązania dla pracodawców i zobaczmy, jak w praktyce sobie z tym poradzą, jak je będą je stosować” - wskazuje prof. Monika Gładoch, radca prawny z kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy. Podkreśla, że praktyczne skutki wprowadzenia omawianych zmian mogą mieć szerszy zasięg, niż prognozują sami projektodawcy. - Dla przykładu przeniesienie osoby niezaszczepionej i odmawiającej testu do innej pracy nie będzie naruszało zasady równego traktowania. A gdy okaże się, że firma nie ma innej pracy dla takiego zatrudnionego i nie będzie mu płacić wynagrodzenia , bo jej zdaniem nie był w pełnej gotowości do świadczenia pracy, to będzie to przejaw dyskryminacji? Nie da się wykluczyć, że wyłączenie zarzutów nierównego traktowania - nawet formalnie w wąskim zakresie - spowoduje, że firmy odważą się na bardziej radykalne rozwiązania w stosunku do osób unikających testów i szczepień - dodaje.