Zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich obecny system wyliczania należności do ZUS (co do zasady oparty na prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu) nie przystaje do teraźniejszości. - Skutecznie sprawdzał się jeszcze kilkanaście lat temu, dzięki temu, że jest bardzo prosty - każdy przedsiębiorca w całym kraju ma ustalaną dokładnie taką samą minimalną podstawę wymiaru składek. Odbywa się to jednak kosztem elastyczności i często powoduje skokowy wzrost obciążeń - uważa ekspert.