Po protestach w końcu lata rząd obiecał wzrost płac i rzeczywiście w części resortów zaczęły się negocjacje płacowe. Ale w związku z wysoką inflacją to niewystarczające działania. Na posiedzeniu prezydium RDS będziemy omawiać m.in. sytuację płacową w oświacie i administracji skarbowej. Sygnałów o konieczności podwyżek jest coraz więcej, także w innych grupach zawodowych. Trzeba liczyć się z akcjami protestacyjnymi. Presja jest też odczuwalna w sektorze prywatnym, m.in. w przemyśle. Zdajemy sobie sprawę, że - w powiązaniu z inflacją - to jedno z najważniejszych wyzwań dla państwa w najbliższym czasie. A więc także dla RDS.

Rada Dialogu Społecznego do reformy. Jak to zrobić?

Ta branża ma problemy z produkcją w związku z pandemią. RDS wnioskował do rządu o udzieleniu wsparcia firmom motoryzacyjnym w formie tarczy branżowej, czyli m.in. dopłat do pensji, zwolnień ze składek. Czy coś się w tej sprawie dzieje?

Na ostatnim posiedzeniu prezydium pytaliśmy o to stronę rządową. Padły zapewnienia, że takie rozwiązanie jest analizowane i mamy wrócić do tej kwestii na kolejnym posiedzeniu. Nie odpuścimy tej sprawy, bo cała branża ma rzeczywisty problem z możliwością produkcji.

Walka z epidemią to zadanie rządu. Jeśli jednak zgodnie z zapowiedziami miałyby być wprowadzone przepisy ingerujące w prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, to bez wątpienia powinny być skonsultowane w RDS. Na razie nikt z taką inicjatywą do mnie nie wystąpił.

Warto uregulować kwestie wskazane we wspomnianym projekcie, czyli lustrację członków oraz doprecyzowanie zasad przewodniczenia w radzie. Ale są też istotniejsze wyzwania, np. zmiany w zasadach ustalania reprezentatywności uprawniającej do uczestnictwa w RDS, w szczególności organizacji pracodawców. Niedawno w radzie były reprezentowane cztery takie zrzeszenia, dziś jest już ich sześć i niewykluczone, że za chwilę będzie ich więcej. Takie rozdrobnienie utrudnia wypracowywanie wspólnych stanowisk nie tylko partnerów społecznych, ale nawet samej strony pracodawców.

Przypomnę też o nierówności stron. Chodzi o ustalanie reprezentatywności związków zawodowych na szczeblu zakładu pracy. Jeśli dany pracownik należy do kilku organizacji, można go wliczać tylko do jednej, wskazanej przez niego. A firma może należeć do kilku zrzeszeń pracodawców i - na potrzeby ustalania reprezentatywności - uwzględnia się ją w każdym z nich. Moim zdaniem należy wyrównać w tym zakresie zasady.