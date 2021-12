Co do zasady przepisy związane z nielegalnym zatrudnieniem mają mieć zastosowanie do przypadków zaistniałych od dnia wejścia w życie nowelizacji (tj. od 1 stycznia 2022 r.). Od tej reguły przewidziano jednak wyjątek. Zgodnie z nim nowe regulacje dotyczące skutków podatkowych (w zakresie dotyczącym podatników) zatrudniania na czarno mają objąć także stany faktyczne przed tą datą, jeśli do końca roku wobec pracodawcy nie zostanie wszczęta kontrola. Wyjątek ten nie dotyczy jednak zaległości składkowych (w części należnej od ubezpieczonego).