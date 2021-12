Kolejnym elementem projektu rozporządzenia, który ma wspierać właścicieli zamkniętych dyskotek i klubów, będzie jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 5 tys. zł. Będzie mógł o nią wnioskować mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, jeśli jego przychód z działalności uzyskany w grudniu br. będzie o minimum 40 proc. niższy w porównaniu z przychodem osiągniętym w jednym ze wskazanych w projekcie czterech okresów, a mianowicie: analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lutym 2020 r., wrześniu 2020 r. albo listopadzie 2021 r. (przedsiębiorca sam dokona wyboru spośród nich). To, czy przedsiębiorca prowadzi działalność oznaczoną kodami PKD, które uprawniają do uzyskania pomocy finansowej, będzie ustalane na podstawie danych widniejących w rejestrze REGON według stanu na 31 marca 2021 r. Wniosek o przyznanie dotacji – tak jak to było wcześniej – będzie można składać tylko elektronicznie do powiatowego urzędu pracy od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.