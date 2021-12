Ustawa AML nakłada określone obowiązki na tzw. instytucje obowiązane. To właśnie na te podmioty są nałożone liczne obowiązki w zakresie realizacji polityki zwalczania procederu prania pieniędzy. Poza prowadzeniem określonego rodzaju działalności (bankowa, doradztwo finansowe, waluty elektroniczne i wirtualne) do zaliczenia do instytucji obowiązanych wystarczające jest np. przeprowadzenie określonego rodzaju transakcji

Jeżeli już ustalimy, że nasza firma zalicza się do kręgu instytucji obowiązanych, to musimy podjąć określone działania. Kluczowe jest właściwie przypisanie zadań związanych z realizacją obowiązków wskazanych w ustawie do konkretnych osób. Trzeba wskazać, że ustawodawca rozróżnia wdrażanie, wykonywanie oraz nadzorowanie kwestii dotyczących wewnętrznych regulacji w firmie. Za wdrożenie tych przepisów musi odpowiadać wyznaczony członek zarządu lub rady nadzorczej, z kolei za wykonanie oraz nadzór może odpowiadać osoba z poziomu kadry kierowniczej. Zatem jest bardzo istotne, aby w zakresie obowiązków pracowniczych konkretnych osób znalazły się precyzyjne zapisy dotyczące tej właśnie kwestii. Jest to kluczowe z punktu widzenia potencjalnej odpowiedzialności, w tym przede wszystkim odpowiedzialności prawno-karnej.

Choć ustawa AML w zakresie przepisów karnych koncentruje się wyłącznie na penalizacji nieprzekazywania informacji do głównego inspektora informacji finansowej (dalej: GIIF) oraz utrudniania kontroli, to jednak nie oznacza, że ewentualne konsekwencje za niewdrożenie tych rozwiązań mogą być analizowane wyłącznie na płaszczyźnie administracyjnej.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że zetknięcie się z problematyką AML nie jest tak rzadkie, jak mogłoby się wydawać. Różnego rodzaju transakcje mogą zostać zakwalifikowane jako teoretycznie wypełniające znamiona zjawiska prania pieniędzy. Jest to konsekwencja działania algorytmów bankowych, które wychwytują transakcje odbiegające od normy. Tak więc w razie wątpliwości bank – jako instytucja obowiązana – zawiadamia GIIF, który wszczyna procedurę, tj. dokonuje blokady rachunku i przekazuje sprawę do prokuratora. Wyjaśnienie wątpliwości w praktyce trwa naprawdę bardzo długo – ponad sześć miesięcy, a nierzadko i zdecydowanie dłużej. Ostatecznie także aktualizuje się możliwość pociągnięcia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację do odpowiedzialności karnej.

Oznacza to, że w razie pojawienia się problemu w postaci podejrzenia o popełnienie przestępstwa prania pieniędzy do ewentualnej odpowiedzialności zostaną pociągnięte osoby, które w danym przedsiębiorstwie zajmowały się tematyką AML. Rozumiemy przez to zarówno członka zarządu, osobę z kadry kierowniczej, jak i konkretnych pracowników, do których zostały przypisane konkretne obowiązki.

Inaczej będzie w przypadki aktualnie procedowanego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wdrażającego dyrektywę 2019/1937. Jest to o tyle istotne wydarzenie, że w sposób znaczący modyfikuje kwestie zgłaszania nieprawidłowości także w ramach instytucji obowiązanych. Warto wskazać przede wszystkim na sankcje przewidziane za brak systemu zgłaszania tego typu nieprawidłowości. Ustawa AML dotychczas nie przewidywała żadnych sankcji karnych z tego tytułu, ograniczając się jedynie do odpowiedzialności administracyjnej w postaci kary pieniężnej. Tymczasem wspomniany projekt ustawy wprowadza odpowiedzialność karną za nieustanowienie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (projektowany art. 60). W tym przypadku czyn ten ma być zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Jest to znacząca zmiana w stosunku do dotychczasowej regulacji.