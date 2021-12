Projektowana ustawa ma określić m.in. wymagania kwalifikacyjne oraz zadania, do wykonywania których uprawnione są osoby wykonujące dany zawód. Wprowadzi również rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, prowadzony w systemie teleinformatycznym, a którego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, zaś administratorem gromadzonych w nim danych – minister zdrowia . Wpisy do rejestru i zmiany w nim będą należeć do kompetencji wojewodów.