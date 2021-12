Rozpoczął się proces konsultacji społecznych projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Jest to kolejne podejście do ustawy, o którą przedstawiciele tego zawodu zabiegali od lat. Pierwsze podejście, również poprzedzone długimi staraniami, miało miejsce pod koniec ubiegłej kadencji rządu. I choć przedstawiciele resortu zdrowia deklarowali, że wznowią prace nad projektem, kazali na to czekać ponad dwa lata. Co ciekawe, sami zainteresowani nie kryją zaskoczenia, że w końcu został opublikowany. - To chyba projekt, który otrzymaliśmy na początku listopada - wskazuje Piotr Dymon, przewodniczący Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Co równie istotne, treść projektu (i ewentualne różnice w stosunku do jego wcześniejszych wersji) również nie była wcześniej uzgadniana ze środowiskiem. - Nie był przedmiotem obrad zespołu - wyjaśnia Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Podkreśla jednak, że same założenia stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami środowiska a propozycjami ministerstwa.