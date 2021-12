O walce strażników miejskich w Trybunale Konstytucyjnym o część przywilejów, które mają policjanci i inne służby mundurowe , pisaliśmy w DGP nr 224 z 20 listopada 2019 r. („Strażnicy walczą o pomostówki”). W złożonym do TK wniosku Związek Zawodowy Funkcjonariuszy oraz Pracowników Straży Miejskich i Gminnych podnosił, że w porównaniu z przedstawicielami innych formacji są oni dyskryminowani w zakresie ochrony emerytalnej. Ustawodawca pozostawił bowiem ich poza systemem emerytur nie tylko mundurowych, lecz także pomostowych. Pozbawienie strażników prawa do pomostówek budzi jednak wątpliwości co do zgodności z konstytucją.