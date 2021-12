Jeżeli uda się przyjąć nowelę bez poprawek, to już tylko pozostanie podpis prezydenta, a wówczas istnieje szansa, że zacznie ona obowiązywać na początku 2022 r. (ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia). Jeżeli Senat jednak zdecyduje się zaproponować do niej poprawki, to nowela wróci do Sejmu, a ten musiałby się nią zająć na grudniowym posiedzeniu, które zaplanowane jest już na najbliższy piątek.