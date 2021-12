– Dziewczynki są socjalizowane do pełnienia ról opiekuńczych w rodzinie, a w edukacji – do wyboru zawodów związanych z takimi rolami, co spycha je w przyszłości do sfeminizowanych, nisko płatnych branż. Zniechęcane zaś są do kształcenia w zawodach uważanych za męskie, jak IT. Mimo że mężczyźni mogą korzystać z urlopów wychowawczych, rodzicielskich, ojcowskich oraz zwolnień na opiekę nad dziećmi, to kobiety wciąż postrzegane są jako te, które odpowiedzialne są za opiekę nad dziećmi, czego konsekwencją są niższe zarobki i mniejsze szanse na awans – wskazała Anna Schmidt. Jednocześnie przypomniała, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania jest koordynatorem inicjatywy zapowiedzianej w Polskim Ładzie, której celem jest likwidacja luki w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Przygotowane będą regulacje zobowiązujące firmy do uzasadnienia – w ciągu 30 dni – wysokości wypłacanego wynagrodzenia (na żądanie pracownika). Ponadto zatrudnieni będą mogli zażądać informacji na temat przeciętnych zarobków osób płci przeciwnej wykonujących podobne obowiązki.