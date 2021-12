Mowa o projekcie ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie, który został właśnie skierowany do konsultacji. Ustanawia on system służący do elektronicznej obsługi umów zawieranych z pracownikami. Skorzystać z niego będą mogli mikroprzedsiębiorcy, rolnicy czy osoby fizyczne podejmujące współpracę na postawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, tzw. umów uaktywniających czy umów o pomocy przy zbiorach.