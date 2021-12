Wynagrodzenie minimalne to zawsze wartość zawierająca w sobie również przymusowe daniny publicznoprawne, tj. składki społeczne, składkę zdrowotną, zaliczkę na podatek dochodowy, a także wpłatę na PPK, jeśli pracownik wszedł do tego programu oszczędzania. To, co pozostaje dla pracownika do wypłaty, to potocznie kwota netto. Kwotę netto kształtują stosowane po drodze ustawowe wskaźniki podatkowo-składkowe, tj. miesięczna norma kosztów uzyskania przychodów (tzw. kwota zmniejszająca podatek), o ile pracownik jest do niej uprawniony, stawka podatku z tabeli skali podatkowej oraz stopy procentowe składek na poszczególne ryzyka ubezpieczeń i wysokość wpłat na PPK. Od 1 stycznia 2022 r. z wymienionych pozycji zmieni się kwota zmniejszająca podatek - co miesiąc odliczane będzie 425 zł (dotychczas było to 43,76 zł). Od nowego roku na kwestie podatkowe wpłyną też składki zdrowotne. Jeszcze do 31 grudnia 2021 r. podlegają one odliczeniu od zaliczek na podatek w wysokości nieprzekraczającej 7,75 proc. podstawy wymiaru. Po tej dacie składki zdrowotne znikną z listy odliczeń od podatku.