Niedziela u pracodawcy została określona jako przedział czasowy trwający od godz. 6 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek, co zostało skorelowane z porą nocną w firmie trwającą od godz. 22 do godz. 6. Pracownicy magazynu są zatrudnieni u pracodawcy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku i pracują na dwie zmiany, tj. w godz. 6–14 oraz 14–22, ale jeden z nich wystąpił do pracodawcy o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy w tygodniach, w których pracuje on na pierwszej zmianie od godz. 5.30 do godz. 13.30 ze względu na dogodne połączenie komunikacyjne do i z pracy. Pracodawca nie może wyrazić zgody na taką pracę, gdyż będzie się ona zawsze rozpoczynała w niedzielę, co oznacza, że pracownik poza roszczeniem o dodatkową rekompensatę z tego tytułu, pracowałby we wszystkie niedziele w roku w wymiarze 30 min, naruszając w ten sposób przepis gwarantujący raz na cztery tygodnie niedzielę wolną od pracy. Działanie takie oznaczałoby zaś popełnienie przez pracodawcę wykroczenia.