Ale zdaniem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, zrobienie testu przed przyjściem do pracy pokaże faktyczny stan zdrowia pracownika, bo przecież osoby zaszczepione też mogą chorować. – Choć diabeł tkwi w szczegółach. Pojawia się bowiem pytanie, o jakim teście mowa – zaznacza. Przedstawiciele rządu podczas konferencji wspomnieli, że test PCR i antygenowy są traktowane na równi. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ten drugi daje mniej pewny wynik. Powinien być wykonany w określonym czasie od zachorowania, by był wiarygodny. – Nie wyobrażam sobie, że rząd sfinansuje testy PCR. Poza tym na ich wynik czeka się dłużej. A chodzi o to, by było prosto i szybko – dodaje Kaźmierczak.