Zdaniem prawników tę zmianę można wprowadzić nawet na drodze rozporządzenia jako delegację do istniejącej ustawy o chorobach zakaźnych. Ta daje możliwość ministrowi zdrowia określenia, jakie szczepienia i dla kogo mają być obowiązkowe. Zdaniem mecenasa Marcina Kostki z kancelarii Wegner Kostka to by wystarczyło, żeby pracodawca mógł wymagać spełnienia określonych warunków od swojego podwładnego. – Podobnie jak działają badania medycyny pracy. Bez ich zrobienia nie ma możliwości wykonywania pracy – mówi mec. Kostka. Jakie byłyby konsekwencje? Zgodnie z obecnymi przepisami wiązałoby się to, zdaniem prawnika, z wysłaniem na urlop bezpłatny z powodu niespełnienia warunków do świadczenia pracy. Jego zdaniem nie wchodzi w rachubę, żeby pracodawca mógł z tego powodu zwolnić pracownika. Jak wskazuje, nie jest to przymus, tylko obowiązek, co również podkreśla Ministerstwo Zdrowia. Przymus wiązałby się z określoną sankcją karną.