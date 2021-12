Na niskim poziomie są obecnie ukształtowane w szczególności sankcje , jakie mogą nakładać inspektorzy pracy. Górna granica mandatu to zaledwie 2 tys. zł (z wyjątkiem recydywy), czyli mniej niż wynosi aktualnie płaca minimalna (2,8 tys. zł). Dla porównania np. holenderska inspekcja pracy może nakładać w niektórych przypadkach grzywny do wysokości 8 tys. euro (ok. 37 tys. zł; oczywiście są znaczące różnice w rozwoju społeczno-ekonomicznym Holandii i Polski, ale nie na tyle ogromne, by uzasadniały aż tak znaczące rozbieżności co do sankcji za naruszenie prawa pracy). Nietrudno domyśleć się, że ryzyko poniesienia niskiej kary nie odstrasza od łamania przepisów. Dotyczy to w szczególności większych przedsiębiorstw, dla których to tylko nieznaczący wydatek.