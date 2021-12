Prace nad zmianami w Karcie nauczyciela formalnie trwają dwutorowo. W Kancelarii Prezydenta toczy się dyskusja dotycząca spełnienia ostatniego postulatu porozumienia z rządem podpisanego w kwietniu 2019 r. Wówczas Solidarność na podstawie tego dokumentu zdecydowała, że nie przystąpi do strajku generalnego. - Mija już dwa i pół roku i wciąż nie ma reformy systemu wynagradzania. Chcemy, aby pensje nauczycieli automatycznie i procentowo wzrastały wraz ze wzrostem średniej krajowej. Prezydent apeluje do nas o porozumienie, a premier chce dać nam podwyżki , pod warunkiem że zostanie zwiększone pensum z 18 do 22 godzin tygodniowo - mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Jak dodaje, związkowcy chcą rozpocząć rozmowy o przywróceniu art. 88 Karty nauczyciela, który zakładał wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie. Jednak zgody Solidarności na zwiększenie pensum o cztery godziny tygodniowo nie będzie. - Bo wtedy na bruk może trafić nawet 50 tys. nauczycieli i to głównie z podstawówek, bo w szkołach ponadpodstawowych wymiar godzin jest większy - ostrzega Ryszard Proksa. Związkowcy zarzucają też premierowi, że nie ma pełnego oglądu sytuacji w szkołach i przedszkolach. Tymczasem w ostatnich latach, mimo niżu, powstało dodatkowo 100 tys. etatów, które dotyczą m.in. stanowisk wspomagających, w tym psychologów, pedagogów czy logopedów. - Tymczasem proponowane przez resort zmiany uderzą głównie w nauczycieli tablicowych. Trzeba sobie odpowiedzieć, czy szkoła ma uczyć, czy - tak jak obecnie - dodatkowo opiekować się i wychowywać - mówi Ryszard Proksa.