"Obserwujemy trend stopniowego wzrostu liczby uczestników w PPK. W przypadku dużych firm ta partycypacja przekroczyła już 40 proc. Mamy ponad 7 mld aktywów w funduszach PPK. I rzeczywiście dobre wyniki inwestycyjne" - powiedział Borys w Parkiet TV.

Szef PFR liczy na to, że jeżeli program będzie "lepiej rozpoznawalny, stabilny, sprawdzony(...), to będziemy widzieli cały czas stopniowy wzrost uczestnictwa". "To jest bardzo ważne, byśmy budowali swoje długoterminowe bezpieczeństwo finansowe" - wskazał Borys.

Pracownicze Plany Kapitałowe to system gromadzenia oszczędności emerytalnych, który jest współtworzony przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta