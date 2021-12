Z większym ryzykiem trzeba liczyć się w razie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). W odpowiedzi na pytania DGP podtrzymał on swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie przetwarzania informacji o szczepieniach. Przypomniał, że nie ma podstawy do żądania takich danych od pracownika. – W sytuacji gdy dana osoba uważa, że jej dane są przetwarzane np. bez podstawy prawnej bądź z naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych, ma prawo do złożenia skargi do prezesa UODO, jak i do skierowania sprawy na drogę sądową – wskazał Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO.