Nowa służba już niedługo

Jeśli firma otrzymała dopłaty do wynagrodzenia na nieuprawnionego pracownika, to zwróci pieniądze uzyskane na tę osobę, a nie dofinansowania otrzymane na wszystkich. Tak wynika z nowelizacji specustawy covidowej, którą na ostatnim posiedzeniu rozpatrywał Sejm. Posłowie przyjęli większość senackich poprawek do ustawy (miały one charakter doprecyzowujący i techniczny). Nowe przepisy przewidują też m.in. przywrócenie terminu wypłat wsparcia dla przedsiębiorców, przewidzianego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (dopłaty do pensji z art. 15g, 15ga i 15gg specustawy). Pomoc będzie można przekazywać do 31 marca 2022 r. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.