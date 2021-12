WSA stwierdził jednak, że skarga nie była zasadna. Podzielił stanowisko organu odwoławczego w sprawie IPR-ów, bo trudno uznać za prawidłowo sporządzony program, który jest tożsamy dla grupy pracowników, bez odniesienia się do ich indywidualnej sytuacji zawodowej. Co więcej, w zakwestionowanych IPR-ach nie wykazano, jak kursy językowe zmniejszą ograniczenia zawodowe pracowników. Oceniając zgodność z przepisami wydatkowania środków ZFRON na pomoc indywidualną, sąd wyjaśnił, że choć umożliwiają one sfinansowanie odpłatności za przejazd i pobyt na wczasach, nie oznacza to dopuszczalności pokrywania takiego wydatku w każdych okolicznościach. Dlatego nie można twierdzić, że z pieniędzy ZFRON można finansować wypoczynek również w sytuacji, gdy pracownik nie przedstawia dowodów poniesionych kosztów.