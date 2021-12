Przypomnijmy, że założenia ujednoliconego projektu opublikowano w tym tygodniu w wykazie prac legislacyjnych rządu. Skoro rozpoczęto prace nad nowym aktem prawnym, to pojawiało się pytanie, czy konieczne będzie też przeprowadzenie od nowa konsultacji międzyresortowych i społecznych, czy też wystarczające będą te przeprowadzone wcześniej, przed połączeniem, a więc oddzielnie dla projektów dotyczących pracy zdalnej i weryfikowania trzeźwości. Ma to istotne znaczenie, bo np. konsultacje pierwszej z wymienionych nowelizacji trwały około roku i gdyby trzeba je było powtórzyć, proces legislacyjny by się wydłużył i później weszłyby one w życie.