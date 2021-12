Zgodnie z par. 9 rozporządzenia urlopowego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. Z powyższego jednoznacznie wynika, że podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego (ustalona z uwzględnieniem treści przepisów rozporządzenia urlopowego) powinna zostać podzielona przez liczbę (sumę) godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ta podstawa została ustalona. Oznacza to, że jeżeli np. w dniu wolnym dla pracownika z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przypadającym w okresie, z którego została ustalona wspomniana wyżej podstawa wymiaru urlopu, pracownik wykonywał pracę przez 4 godziny, to w opinii MRiPS taką (tj. faktyczną) liczbę godzin należy z tego tytułu uwzględnić (doliczyć) pracownikowi przy ustalaniu dzielnika podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Za takim stanowiskiem przemawia dodatkowo fakt, iż przepisy rozporządzenia urlopowego nie przewidują wliczania do podstawy wynagrodzenia za urlop kwot wynagrodzenia gwarancyjnego za czas gotowości do pracy wypłacanego (na zasadach określonych w art. 81 kodeksu pracy) pracownikowi, który w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przepracował mniejszą liczbę godzin, niż wynosi dobowy wymiar czasu pracy w innym dniu wolnym otrzymanym za tę pracę.