Istotą umowy o zakazie konkurencji jest zobowiązanie się pracownika do niepodejmowania po rozwiązaniu stosunku pracy działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w zakresie i przez czas określony w umowie. Po stronie pracodawcy leży z kolei obowiązek do wypłacenia pracownikowi z tego tytułu odszkodowania w określonej wysokości, mającego stanowić rekompensatę zarobków utraconych przez pracownika wskutek objęcia go ograniczeniem dotyczącym powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Z opisu rozpatrywanego stanu faktycznego można wnioskować, że pracownik naruszał zakaz konkurencji, o czym świadczy pokrewny charakter obowiązków wykonywanych na rzecz nowego pracodawcy.