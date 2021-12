WTZ i ZAZ apelowały o waloryzację dofinansowania, bo jego obecna wysokość nie pozwala na pokrycie wszystkich kosztów ich działalności. Do tych najważniejszych należą wynagrodzenia pracowników. W przypadku warsztatów stanowią ok. 64 proc. kosztów ich działalności, a w ZAZ sięgają nawet 90 proc. Systematycznie rosnące pensje (najniższa oraz przeciętna) to nie wszystko, bo do tego dochodzą coraz wyższe koszty energii, paliw, towarów i usług. Dlatego aby zabezpieczyć odpowiednie warunki pracy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rząd zdecydował o podniesieniu dofinansowania dla zakładów i warsztatów. I tak łączna kwota, którą PFRON przekaże w ramach algorytmu na funkcjonowanie ZAZ, wyniesie – po uwzględnieniu podwyżki dotacji – 183,7 mln zł, a na działalność WTZ – 654,6 mln zł.